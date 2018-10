La esperada fecha llega para los fanáticos que ansían ver la esperada película ‘Bohemian Rhapsody’ este 1 de noviembre.

La trama narrará desde los inicios de la banda hasta su memorable concierto de Live Aid 1985, en donde ese lapso se crearon los magníficos himnos del rock que un permanecen actualmente. Como Somebody to Love o Dont’ Stop Me Now.

Junto a Rami Malek, quien tendrá la tarea de ser el líder de Queen, también lo acompañan Ben Hardy como Roger Taylor, Gwilym Lee como Brian May, y Joseph Mazzello como John Deacon. El filme está dirigido por Dexter Fletcher y Bryan Singer.

Por otro lado, "El Cascanueces y los 4 Reinos“. Clara se encuentra en un extraño y misterioso mundo paralelo que es hogar de la Tierra de los Copos de Nieve, la Tierra de las Flores y la Tierra de los Dulces, en el que debe desafiar al amenazante Cuarto Reino y a su tirana regente, Madre Jengibre, para devolver la armonía al inestable mundo.