Este martes se llevó a cabo una conferencia de la agrupación Actrices Argentinas en el Multiteatro de Buenos Aires para visibilizar una denuncia que previa a la convocatoria se mantenía en misterio.

Con un comunicado y un video que mostraron frente a colegas y periodistas, la víctima que estaba presente durante el encuentro detalló cómo fue el traumático episodio que pasó con Juan Darthés durante un tour en Nicaragua junto al elenco de Patito Feo.

En el video, se la ve a Thelma sentada en su habitación en donde relató el suceso ocurrido en un cuarto de hotel.

“Una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no. Me agarró la mano, hizo que lo tocara y me dijo ‘mirá como me ponés’, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no”, dijo Fardín de 26 años.

Ella tenía 16 años y su entonces compañero de elenco, 45. Y según comentó la actriz era el único adulto del grupo de intérpretes.

Luego, siguió: “Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me bajó el shorcito y me hizo sexo oral. Yo le seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo le dije ‘tus hijos tienen mi edad’, pero no le importó. Se subió encima mío y me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación”.

“Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar. Y cuando lo dije me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme, a cuidarme y sobretodo a darme mucho amor”, cerró.

En aquel momento, especificó, solo se lo contó a dos compañeras de 17 años, y reconoció que no se atrevió a hacer público su caso “hasta que unos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona y eso fue un cachetazo para mí”. En ese sentido, será la Justicia del país caribeño la que se ocupe del caso.

El video concluyó con el conjunto de artistas argentinos mencionando la frase “mirá cómo nos ponemos”, una frase que fue el lema a raíz de las palabras mencionadas por Darthés a Thelma: “Mirá como me ponés”.

Por otro lado, tras el anuncio, Juan Darthés se pronunció en su cuenta de Twitter y especificó que “no es verdad lo que se dijo”.

“Por Dios. Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia”.

No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme. — Juan Darthés (@darthesjuan1) 12 de diciembre de 2018

Con esta denuncia pública, el actor de 54 años suma varias desde que fue acusado por abuso sexual por parte de la modelo Calu Rivero, luego de estar un año compartiendo una novela en el 2012.

Tras esa denuncia, también se sumaron las actrices s Anita Coacci y Natalia Juncos, sin embargo, el artista acusado fue declarado inocente por falta de pruebas.