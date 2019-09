Las pistas que reveló Andrade durante el programa de televisión a la que fue invitada, llevaron rápidamente a relacionarla con Verónica Castro. Aunque la presentadora se quedó al margen de aceptar si se trataba o no de la cantante, la evidencia sonó más fuerte al no decir el nombre de la misteriosa mujer con quien supuestamente se casó.

Yolanda Andrade hizo pública la significativa relación que llevó con una persona del género femenino, a quien juró amor eterno en una boda pero sin papeles legales.

Las especulaciones apuntan a que se trata de Castro, por la cercanía que mantuvieron tras coincidir como conductoras del reality show Big Brother VIP 2.

El tema salió a la luz en el momento que el conductor del programa le felicitó por ser una mujer casada, a lo que Yolanda respondió, “Ah, claro, que me casé. Sí, Javier, como no hay divorcio todavía, no sé si sigo casada. Me casé con una mujer maravillosa que tú conoces. Estábamos en ese momento en ese amor. Sí pasó. Nos casamos en Amsterdam, fue un momento muy bonito. No te puedo decir en qué año porque luego van a sacar cuentas”.

Visiblemente interesado en el tema, el comunicador intentó sacarle más información pero Andrade se rehúso alegando que se trata de una mujer que es madre y prefiere dejar en el tiempo aquel momento de amor.

Los dados se unieron rápidamente a la legendaria actriz. “Fue más o menos en la época de Big Brother. Fui madrastra de dos (que podrían ser Michelle y Cristian Castro). Pues así fue, yo no sé cuál es el problema (de confirmarlo)”, dijo Yolanda.

Sin embargo, en medio de risas realizó un comentario con tono de broma. “En el nombre de nuestra amistad, quiero que Verónica Castro me desmienta”, expresó.

“Se acabó el tema. Lo bueno que Verónica es una mujer muy inteligente, es brillante y (esto) no nos puede afectar”, finalizó sin dar más detalles de aquella boda.