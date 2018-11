En el programa televisivo “El resumen” fue abordado un video en el que Vill juega con un sapo. Desde el panel, Gómez criticó duramente a la polémica boxeadora, asegurando que la misma tiene sed de fama.

“Pamela Vill está atrapada en una locura mediática, tiene una obsesión, un hambre de protagonismo de cámaras y micrófonos, que sinceramente ya me parece obsesivo compulsivo. Constantemente tiene que generar polémicas para que los medios de comunicación estén hablando de ella”, expuso.

Indicó que es una adicta a la atención de los medios de prensa, a lo que su compañera, Pati Ginzo secundó “entre otras cosas”.

Carlos dijo que no puede afirmar que la farandulera sea adicta a otras cosas pero remarcó que viendo las imágenes cada uno puede sacar sus conclusiones.

“Pamela Vill necesita ayuda. No sé si sufre de depresión pero sí se que tiene un trastorno para querer llamar constantemente la atención y ser capaz de todo con tal de captar la atención de los medios… necesita ayuda de familiares, amigos y hasta de profesionales”, continuó.

El comunicador expresó su preocupación por la vida que lleva la mediática siendo madre.

“Me preocupa de sobre manera la salud mental de Pamela y no solo eso, sino la capacidad que tiene la misma de hacerse cargo de sus hijos… Creo que tendría que dejar su sed de protagonismo en los medios y ocuparse de cuidar a sus hijos para que no termine perdiéndolos porque hay actitudes que llaman poderosamente la atención que hacen dudar de su estado de salud”.

Los comentarios vertidos encendieron a la mediática boxeadora, que a través de su cuenta en Instagram lo amenazó, tratándolo de “petero”.

“Con mis hijos no te metas hijo de puta. Te gusta? Sos un hijo de puta, no solo te dejaron el culo abierto, por desgracia también la boca de petero que tenés. Hablá de mí todo lo que quieras, peor con mis hijos no te metas. Tragasable de cuarta. Me vas a conocer, te lo juro”, escribió Pamela.

Por su parte, Gómez, minimizó el hecho en Teleshow, indicando que no habló de los hijos de Pamela.

En más de una ocasión, a Carlos Gómez le adjudicaron una relación sentimental de años con el periodista Enrique Vargas Peña, siendo supuestamente este el responsable de su pronto ascenso en los medios.

Sin embargo, de acuerdo a los rumores, ambos habrían terminado su romance cuando Carlos dejó el periodismo por la farándula y el entretenimiento.

Cabe resaltar que hace poco, en medio de un enfrentamiento mediático, el comunicador Eduardo 'Pipo' Dios, panelista de El repasador, sostuvo que Gómez es Taxi boy.