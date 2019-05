Tras el ‘me da cosita’ de la ex Miss Paraguay sobre la diversidad sexual y de género, el panelista del programa de Tv En Boca de Lobos, salió al paso y disparó contra Yanina González.

Lo dicho por la modelo, provocó ronchas a muchos, tal es el caso de Alejandro Enrique, quien se descargó en su programa de Tv. “Hay personas que es mejor no más que no salgan de la pasarela porque no les da la capacidad de opinar sobre otros temas”, inició la opinión del panelista.

“Porque como ella misma decía ‘no sé’, qué puede comentar, qué puede decir, y qué podemos esperar de una persona que te dice de entrada no sé”, añadió.

Alejandro continuó su momento explicando “los homosexuales no se crean, son hijos de personas heterosexuales que tienen una vida distintas seguramente a la de ella, pero es válido también, estamos de todos en la viña del Señor, ella no puede llamar anormal o normal a una condición porque ella no es la dueña de la verdad”.

Sin pelos en la lengua, Alejandro disparó “tiene que medir la repercusión que tiene lo que ella dice porque queda como una reveranda burra”.

Ante el supuesto pasado de la ex Miss dijo “a mí me da cosita que existan mujeres que se metan con ex obispos, que haya mujeres que se metan con sacerdotes”, finalizó.