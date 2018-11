La exmodelo, Marly Figueredo, se refirió a su polémica visita junto al Papa en el Vaticano y aclaró que el costoso viaje fue solventado por su marido y senador, Rodolfo Friedmann. Asimismo añadió que está acostumbrada a las críticas y que prefería no viajar.

La visita de la delegación paraguaya que acompañó al presidente Mario Abdo y a la primera dama, Silvana de Abdo, al vaticano sigue provocando roncha en el pueblo. Y es que ahora se le suma el presupuesto total que desembolsó el Estado alcanzado la cifra de 26.000 dólares (153 millones de guaraníes) en concepto de viáticos.

Si bien se establece que corrió ese monto para quienes aparecen en el boletín oficial, en el caso del senador Rodolfo Friedman, el Senado le pagó el pasaje a Roma para acompañar a Abdo Benítez. Sin embargo, no contó cómo se costeó la ida de su señora, la exchica de las pasarelas, Marly Figueredo.

Cansada ante tanta crítica, la exmodelo rompió el silencio y en comunicación con radio Ñandutí se refirió sobre la indignación que causó su presencia en la Santa Sede.

“Era de esperarse porque yo no quería asistir al viaje, me cansé de ser atacada, ya vamos por los dos años de casados y desde que me casé, solo hay una seguidilla de ataques, de agravios y hasta de discriminación”, dijo Marly.

En ese sentido, confesó que no quería viajar a la misión oficial justamente para evitar una ola de críticas, pero que de igual manera, su esposo la convenció asegurando que costearía el pasaje y su estadía.

“Me dijo que soy una esposa más, que él está invitado, que quiere participar y no quería perder la oportunidad de estar cerca y conocerle al Papa, y que por favor lo acompañe”, expresó.



Añadió además que a la indecisión también se le sumó la colación de su hijo, que será este 9 de noviembre, y que si no llegaría para esa fecha, prefería dejar pasar la ocasión.

“Los que ponen la fecha de reunión y organizan es directamente desde la Santa Sede, la vuelta pasó para llegar justamente el día de mi hijo”, dijo al enterarse del cambio que le asignaron previo al viaje.

Por otra parte, asentó que se siente afortunada por la experiencia y agradeció por la invitación del presidente Mario Abdo y de su señora, Silvana López Moreira: “Estoy aprovechando esta única oportunidad, y me siento agradecida con la comitiva por el buen trato”.



Respecto a los comentarios maliciosos y memes que circularon en redes, Figueredo aseguró que sabe de donde proviene el origen de la viralización y que no le preocupa el que dirán: “Lo único que recibí fue la foto, que decía el antes y después de Cristo, que era una broma de mal gusto”.

“Otra cosa es la declaración de mi suegro, no sé bien en donde opinó, porque muchas veces sacan y tergiversan. Igual estoy tratando de vivir el momento acompañando a mi esposo”, comentó

“NUNCA LE DAS EL GUSTO A LA GENTE”

En referencia hacia las personas que abren al debate sobre si tiene que estar o no en el Vaticano cumpliendo con eventos oficiales siendo ajena al gobierno, expresó: “No es tapar la boca, mi intención no es eso, nunca le das el gusto a la gente, me sentía más querida y apreciada en la época en que yo era modelo, y recibía aplausos y abrazos”, confesó.

Asimismo, recalcó que la gente la amaba más cuando solo era una “sencilla modelo”.





“Una vez que alguien se casa y quiere vestirse y vivir más conservada o cerrada, o tratando de hacer mejor las cosas, creo que ahí le choca a la gente”.

En sentido confió que solo a las personas que no tienen a Cristo en sus corazones les molesta el crecimiento personal del otro: “Es como que por más que quieras hacer bien las cosas para el resto está mal, hay que aceptar y acostumbrarse”.

“Convengamos que nadie es digno de tirar la primera piedra, todos están para juzgar pero nadie se mira a sí mismo”, explayó.

Por último, se permitió aclarar que los viajes de Gobierno son de trabajo y no para turistear: “Es bueno que la gente sepa que un viaje oficial no es salir a conocer. Estoy en Roma y todavía no vi el Coliseo, y son reuniones tras reuniones”, cerró.