“El favor que me hizo ese tipo para que yo hoy esté tan bien, carísima feliz y tranquila, no tiene precio”, expresó Masi en conversación para el programa ‘Rompiendo las horas’, conducido por Carlos Turrini en la Rock and Pop.

La misma se refirió al actor cubano de telenovelas, Mario Cimarro, quien provocó su desvinculación de Telefuturo y Grupo Vierci, el pasado año. A raíz de su despido, la conductora de radio y Tv pudo hacer lo que tanto ansiaba en medios, información de interés general y no centrarse únicamente en la farándula.

“Vos sabes lo que es poder entrevistarle a alguien que sabe conjugar verbos y que podes tener una conversación fluida”, ironizó.

Comentó que siempre apuntó a los noticieros por eso estudió la carrera de Periodismo y en ese sentido, rechaza el mito del/la “periodista serio/a” y los que hacen farándula.

“El periodismo es periodismo, sea espectáculos, economía o la rama que sea, nunca tuve la oportunidad de hacer hasta que fui a otro grupo de medios y evidentemente funciono por eso tengo tres programas de noticias”, resaltó la comunicadora que hoy forma parte del canal GEN y la radio Universo 970 AM, integrantes del Grupo Nación Multimedia.

Dijo que afortunadamente solo estuvo dos meses y medio desempleada y los pudo sobrellevar con sus ahorros. Además estaba con ensayos para una puesta de cierre de año en la academia de baile del maestro Luis Calderini, lo que la mantuvo con la mente ocupada.

“Una vez me desesperé, empecé a llorar y dije ‘Dios mío, qué voy a hacer, no tengo plan b, yo solo sé hablar en esta vida’, por que de verdad no sé hacer otra cosa, de última me voy a volver repositora de supermercados porque me encanta ordenar”.

Al igual que muchos, sus planes para este año quedaron en el tintero, pues tenía pensado viajar en junio a Europa y nuevamente a fines del presente por lo que no saber cómo recibirá al 2021.

Carmiña considera que el COVID-19 llegó para quedarse pero será de manera estacional y hay que aprender a vivir con él hasta que salga la vacuna.

“Siempre me dio asquito tener contacto con la gente, no me gusta saludar con dos besos desde siempre, así que básicamente tengo un poquitito más de cuidado a la hora de trabajar. Estoy todo el día con el alcohol, ya me acostumbré, ya hay que normalizar todo esto, porque seguir con miedo y encerrados no tiene sentido”.

Compartió además su teoría sobre la vacuna contra el coronavirus, como parte de una estrategia del actual Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Creo yo que Donald Trump, antes del 3 de noviembre va a decir en la casa blanca, en conferencia de prensa, ‘chicos tenemos la vacuna, soy el salvador del mundo’. Gana su segundo periodo y nos salva a todos”.

Abordada sobre su postura de no ser madre, la cual generó muchos comentarios años atrás y revivida hace poco en la red social Twitter, se reafirmó en la misma. “Más que nunca la gente estuvo medio a favor o apoyando mi pensamiento”.