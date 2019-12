Viviana Benítez es el nombre de la joven que trabajaba en la casa de la mediática argentina desde 2014. Tras compartir con la conductora de televisión durante años, la paraguaya rompió silencio y demandó a su jefa.

Aparentemente la relación entre ambas era afectuosa e incluso no era tratada como una empleada sino como una amiga de la modelo, según informan medios internacionales, ya que la paraguaya fue dama de honor en la boda de Pampita, celebrada hace un mes.

En entrevista para el programa Involucrados, del vecino país, Benítez relató su versión durante su estadía en la casa de la modelo. De acuerdo a sus declaraciones, al principio fue contratada para ser niñera de Beltrán Vicuña, pero con el paso del tiempo comenzó a realizar distintas tareas domésticas.

“Yo vivía en su casa, trabajaba de lunes a viernes con cama adentro. Me levantaba a las 6.30 para levantar a los chicos y acompañarlos hasta que se iban al colegio. Los tres tenían horarios distintos. Después teníamos que hacer las camas, lavar, planchar hasta el mediodía que se levanta Caro. Teníamos que cocinar para los chicos (Benicio, Bautista y Beltrán), limpiar el jardín, hacer el cuarto de Caro… lo que haya para hacer porque es una casa muy grande”, comentó Viviana en el bloque de Mariano Iúdica.

“Hacía las compras, iba a pagar el alquiler, le recordaba a Caro lo que tenía que hacer, todo…”, comentó antes de indicar que su horario laboral se extendía hasta las 21:00.

También, reveló que en los últimos meses tenía un sueldo mensual de 21.400 pesos. “Hace dos meses nos aumentó dos mil pesos, porque antes cobraba 19.400”. Además, informó que parte de su sueldo Pampita se lo pagaba de manera ilegal: “En la AFIP me tenía como que ganaba 12 mil pesos. Y no trabajamos 9 horas. Estábamos las 24 horas ahí. Yo trabajaba de lunes a viernes, me daba franco y me lo descontaba”.

Por otra parte, recordó que en una oportunidad su patrona la acusó a ella y a una compañera de robarle las llaves de una caja fuerte. “Nos encerró en la cocina con otra empleada y nos dijo que aparezca. Me acusó de robarle. Después aparecieron: la tenía una ex pareja que se había confundido con las llaves del candado de una valija”.

“Me duele no ver más a los chicos, pero no puedo hacer nada. No me podía quedar ahí y no me pude despedir de ellos. Lo único que hice fue mandarle un mensaje al nene más grande y le dije que siempre los iba a querer y me respondió: ‘Nosotros también’”, finalizó.