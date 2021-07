El latino se enfrentará por este galardón a sus compañeros en "Hamilton" Daveed Diggs y Jonathan Groff y a los también nominados Paapa Essiedu ("I May Destroy You"), Evan Peters ("Mare Of Easttown") y Thomas Brodie-Sangster ("The Queen's Gambit").

La 73 edición de los Emmy, los premios más importantes de la industria televisiva, se celebrará el próximo 19 de septiembre.

Ramos es uno de los intérpretes latinos con más presente y futuro en Hollywood.

Tras triunfar a lo grande en Broadway con "Hamilton" y ser el confidente de Lady Gaga en "A Star is Born" (2018), Ramos estrenó este año "In the Heights", la muy esperada adaptación al cine del musical de Lin-Manuel Miranda y Quiara Alegría Hudes con mucho sabor latino y en donde compartía escenas con actores como Melissa Barrera y Corey Hawkins.

Además, Ramos será el protagonista de "Transformers: Rise of the Beasts", la nueva cinta de esta exitosa saga de ciencia-ficción que estará ambientada en parte en Perú y en donde liderará el elenco junto a la actriz Dominique Fishback.

Ramos también ha sacado tiempo recientemente para su otra gran pasión: la música.

Así, el actor y cantante lanzó a finales de junio su segundo disco, que lleva por título "Love and Lies".