La banda liderada por la cantante Fátima Román, llega al bar callejero del microcentro asunceno con clásicos del rock en inglés y español.

Éxitos del rock como “Whats up Kiss me, Carrie, Alone, Can't fight this feeling, Creep, Mujer amante, Rayando el sol, Tu cárcel, entre otras conocidas canciones formarán parte del repertorio.

La acompañan en el grupo Gonzalo Vallejos (primera guitarra), José Román (vocalista y segunda guitarra), David Medina (batería) y Julio Riveros (bajo).

Esta presentación es parte de los proyectos de la banda que apunta a recorrer prácticamente todo el territorio nacional.

El evento es una producción de Cooltura Pop.