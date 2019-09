"I Am Patrick Swayze" es el sencillo título del documental dirigido y escrito por Adrian Buitenhuis y que estrenó Paramount Network el pasado 18 de agosto, solo unas semanas antes de que mañana se conmemore el décimo aniversario del fallecimiento del inolvidable protagonista de "Dirty Dancing" (1987) y "Ghost" (1990) debido a un cáncer de páncreas.

Junto a la fama universal que logró, la locura y el deseo que sentían sus fans por él, y el gran talento que atesoraba como artista, este documental refleja también algunas facetas más curiosas de Swayze como su amor desde muy pequeño por el ballet, una afición que, en el ambiente conservador de Texas, tuvo que defender y proteger frente a las burlas de otros niños.

Y si bailando se sentía como pez en el agua, Swayze también encontró otro paraíso particular en los ranchos, ya que el actor siempre cultivó un aire de vaquero y aventurero que le hizo alejarse de Los Ángeles (EE.UU.) para vivir en paz en el campo y rodeado de caballos.

Del ballet al cowboy, del chico sensible al tipo duro: la carrera de Swayze se dibujó entre contrastes que desafiaban algunos estereotipos de su época.

"Era un tipo así macho pero realmente tenía el alma de un poeta", aseguró en el documental su mánager Kate Edwards.

Así, "I Am Patrick Swayze" se esfuerza por retratar a la persona real detrás de los sensuales bailes de "Dirty Dancing" y de la tórrida escena alfarera de "Ghost" enfatizando que no todo era tan brillante como parecía bajo los flashes de los fotógrafos.

Problemas de alcoholismo y los abusos que sufrió a manos de su madre son solo dos ejemplos de los obstáculos con los que lidió el intérprete a lo largo de su vida.

No obstante, el documental también recuerda a un artista ambicioso y muy versátil, lleno de energía y que era tan capaz de liarse a trompazos con la acción de "Road House" (1989) como de apelar a la humanidad y a la compasión en "City of Joy" (1992).

Una cosa que parecía preocuparle y molestarle mucho era que Hollywood no le considerara un artista de verdad sino que creyeran que solo era una cara bonita para engatusar a los adolescentes.

Y aunque le robó el corazón a millones en todo el planeta (llegó a ser nombrado el hombre más sexy del mundo por la revista People en 1991), lo cierto es que su filmografía destaca por ser la de un actor con un amplio y sólido registro.

Por ejemplo, trabajó para Francis Ford Coppola en "The Outsiders" (1983), brilló como drag queen en "To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar" (1995), y explotó su vena más comercial, la que le llevó a la cúspide con "Dirty Dancing" y "Ghost", en otras películas para el gran público como "Point Break" (1991).

En sus últimos años, Swayze fue perdiendo posiciones en la industria, pero el letal cáncer que padeció, y que acabó con su vida en pocos meses, conmocionó a un Hollywood que le recordaba por su espíritu salvaje, por su confianza en sí mismo y por su imagen del seductor que tiene todo bajo su poder.

"Fue triste ver a alguien tan lleno de vida irse tan pronto", indicó en el documental Demi Moore, su compañera de reparto en "Ghost".

"Creo que su dulzura se contagió a todos los que tuvieron la oportunidad de trabajar con él", añadió.