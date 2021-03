Desde su perfil en la red social Instagram, la extop de la desaparecida agencia American International Model School, se dejó ver bajo el sol y en la piscina, luciendo un cuerpo armonioso y saludable.

La misma compartió una reflexión junto a las imágenes, como clausura oficial de la temporada estival. “Lo que queda del verano que me tocó… No soy de mostrar fotos en bikini pero estas me gustaron”, empezó su post.

Aseveró que son tiempos de muchos cambios y se trazó metas para encarar los mismos con total plenitud.

“Este es un año de más transformaciones y a principio del 2021 decidí ponerme las pilas para seguir buscando mi mejor versión, así que arranqué el gym, alimentación saludable (con momentos permitidos) baile, meditación, lecturas poderosas, cursos digitales cortos, conversaciones que enriquecen el alma y el corazón, lágrimas que salen muy fácil, sonrisas y más sonrisas, aceptación, fluidez y por primera vez soltera”.

Mencionó que de acuerdo a su conclusión, Dios siempre tiene un propósito en la vida de cada persona y que el momento actual por el que está atravesando es necesario para encontrarse y conectarse consigo misma, y en ese sentido compartió un tip.

“Estar en silencio es sanador, ayuda a oír el corazón y al cuerpo, a callar la mente, a reflexionar y darme cuenta lo enriquecedora que es esta experiencia. Me da la oportunidad de renovar mis pensamientos, canalizar mis emociones y disfrutar al máximo de mi ser”.

Con su post, Paola agradeció por la transición que asegura está atravesando y recibió a la nueva estación. “Estoy en un estado de gratitud con la versión que me estoy convirtiendo. A pocos meses de cumplir 50 añitos. ¡Bienvenido Otoño!".