Londres. La cinta de ciencia ficción "Dune", del canadiense Dennis Villeneuve, encabeza la edición de este año de los premios Bafta de la academia del cine británico con once nominaciones, cuatro más que la triunfadora en los Globos de Oro "The power of the dog", de Jane Campion, y cinco más que "Belfast", de Kenneth Branagh.

El español Pedro Almodóvar competirá en la categoría de película de habla no inglesa, con "Madres paralelas", mientras que el mexicano Guillermo del Toro ha conseguido tres nominaciones técnicas con "Nightmare alley": a mejor fotografía, mejor diseño de producción y mejor diseño de vestuario.

Por el Bafta a mejor película, la máscara dorada más codiciada de la velada que se celebrará el próximo 13 de marzo en el Royal Albert Hall de Londres, competirán "Belfast", "Don't look up", "Dune", "Licorice Pizza" y "Power of the dog".

La nueva película de James Bond, "No time to die", se ha tenido que conformar con cinco nominaciones, las mismas que "West Side Story" y "Licorice Pizza", mientras que optan a cuatro premios "King Richard", "After love", "Booiling point", "Cyrano" y "Passing".

Los Bafta actuarán este año más que nunca como antesala de los Óscar, después de unos descafeinados Globos de Oro, torpedeados por la NBC, la cadena que los transmite en televisión, por las críticas sobre la composición de su jurado y por los cuestionamientos éticos sobre su modo de operar.

Aquella ceremonia, transmitida a través de una web, dejó como ganadora de la noche a "The power of the dog", con los Globos de Oro a mejor película dramática y mejor dirección. "Dune", que ha arrasado en las nominaciones de los Bafta solo se embolsó el Globo de Oro a mejor banda sonora, por la música de Hans Zimmer.

Este año los Bafta se han comprometido con "reconocer el talento emergente" y esto ha quedado demostrado en el número de directores y actores que han sido nominados por primera vez.

En las categorías que involucran a actrices y actores, 19 de los 24 nominados lo están por primera vez, con ejemplos como el de Ariana DeBose, en "West Side Story", Alana Haim, por "Licorice Pizza", y Will Smith, por "King Richard". Además, Woody Norman, que opta al galardón de actor secundario por "C'mon C'mon", es el nominado más joven de esta edición con 11 años.

En el Bafta a mejor director hay el mismo número de hombres y mujeres, con Aleem Khan, por "After love", Ryûsuke Hamaguchi, por "Drive my car", Audrey Diwan, por "Happening", Paul Thomas Anderson, por "Licorice Pizza", Jane Campion, por "Power of the dog", y Julia Ducournau, por "Titane".

Entre todas las categorías, el número de directoras se ha incrementado de las ocho que hubo en la edición pasada a las doce de este, mientras que en el recuento total, las mujeres nominadas ascienden a 70, lo que supone el mayor número en los últimos cinco años, es decir, desde que comenzó a contabilizarse.

El cine español estará representando en la gala con "Madres paralelas", de Pedro Almodóvar, que ha sido nominada en la categoría de película de habla no inglesa.

Almodóvar, que ya ha sido premiado en estos galardones con "Todo sobre mi madre", "Hable con ella" y "La piel que habito", competirá por su sexto Bafta con "Drive my car", de Ryûsuke Hamaguchi y Teruhisa Yamamoto, "The hand of God", de Paolo Sorrentino y Lorenzo Mieli, "Petite Maman", de Céline Sciamma y Bénédicte Couvreur, y "The worst person in the world", de Joachim Trier y Thomas Robsahm.

Por su parte, Del Toro, que ganó el Bafta a mejor película en 2017 con "The shape of water", ha logrado tres nominaciones con "Nightmare Alley", a mejor fotografía, mejor diseño de producción y mejor vestuario.

En la categoría de mejor película de animación, la pieza de Disney "Encanto", localizada en Colombia, es una de las cuatro candidatas a llevarse la máscara dorada.

La gala se celebrará en el icónico Royal Albert Hall de Londres el próximo 13 de marzo. Será presentada por la actriz y guionista Rebel Wilson, autora de algunos de los discursos más recordados en las últimas ediciones de los Bafta.

"Dune", junto al resto de nominadas, cogen el testigo en los Bafta de "Nomadland", la cinta más premiada en la edición de 2021 con cuatro galardones, incluyendo los de mejor película, mejor actriz protagonista, para Frances McDormand, y mejor dirección, para Chloé Zhao, que se convirtió en la segunda mujer en la historia de los premios en conseguirlo.