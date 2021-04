Patty Orué se salió al paso de la polémica generada en redes sociales, sobre la broma sexista de Carlos Ortellado y Nathu González, avalada por Telefuturo. La misma se comprometió a no permitir que vuelva a pasar.

Mucha reacción generó la foto difundida donde se ve al conductor de Vive la Tarde, intentando ver debajo de la pollera de su compañera Nathu González. Las críticas no fueron solo hacia él sino también para ella y el canal, por respaldar chistes y contenidos de ese tipo para las redes sociales.

Entre tantas críticas en las redes, la otra presentadora del matutino de la televisora de Villamorra, Patty Orué, respondió a los internautas y se comprometió a no dejar que vuelva a ocurrir.

“Compromiso mío y estoy segura que de mi compañera @nathugonza también, para no volver a “dejar pasar nomás” nada parecido, hay que educarnos y educar, lo que está mal hay que cambiar”, tecleó la comunicadora en respuesta a un tweet de la periodista y activista Noelia Díaz Esquivel.

Por su parte, Noelia se solidarizó con ambas conductoras: “Todas juntas tenemos que poner en evidencia los tipos de violencia al que nos exponen a lo largo de nuestras vidas y como decís “ya no dejar pasar nomas”. El acoso no es normal, no es gracioso. Mi abrazo sororo para vos y @nathugonza”.

En redes hacen hincapié a que muchos chistes y bromas ya no están permitidos en los medios de comunicación, principalmente en la televisión, por lo que Telefuturo debería tomar cartas en el asunto.