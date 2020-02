El astro del fútbol mundial Pelé se encuentra deprimido y recluido en su casa debido a sus problemas en la cadera que le afectaron su capacidad para movilizarse, reveló este martes su hijo Edinho.

“Él está recluido, con vergüenza, no quiere salir, exponerse, estar en la calle, no quiere hacer nada fuera de casa”, dijo Edinho, ex arquero de Santos, a la cadena de televisión Globo.

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, es el máximo futbolista del siglo XX según la FIFA, luego de haber conquistado los mundiales de 1958, 1962 y 1970, además de lograr dos Copas Libertadores para Santos y ser la máxima figura del fútbol global hasta los años setenta.

Pelé cumplirá 80 años en octubre y acusa a un hospital privado de la ciudad de San Pablo de haberle perjudicado la movilidad tras una operación de cadera.

“Este problema motriz le provoca una cierta depresión, un cuadro de esos. Imagina él, el rey, que siempre fue una figura tan importante y hoy no puede caminar bien. Pero está bien, sacando todos estos problemas de la edad”, comentó el hijo.

Pelé usa un andador para movilizarse luego de que en las últimas apariciones públicas lo hiciera en silla de ruedas.