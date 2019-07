Un raro momento dejó a Meghan con cara de resignación tras tratar de comentar algo a Harry pero no es la primera vez que la pareja es capturada en una situación así, ya había pasado en el desfile en honor a la reina Isabel II, Markle volteó a hablar con su esposo en lo que este aparentemente para que preste atención al himno nacional.

Según The Sun, la última escena pone nuevamente en el foco mediático a los duques de Sussex quienes fueron registrados por las cámaras en el momento que Harry ignoró a la ex actriz estadounidense durante el partido amistoso entre Boston Red Sox y los New York Yankees.

Aparentemente el príncipe no escuchó a su esposa o tal vez quiso ignorar su conversación. Lo que se observa en el video viralizado es a Meghan acercándose a su esposo para decirle algo, pero él estaba hablando con otra persona. Al instante, la duquesa volteó reflejando la incomodidad.

Todo indica que la familia real está pasando por una mala relación entre los hermanos William y Harry, que desde la llegada de Meghan a la monarquía marcaron distancia. Además, Markle también tuvo roces con Kate Middleton.

La suma de todos los inconvenientes acumulados está orillando a los duques de Sussex a romper lazos con la fundación benéfica Royal Foundation, creada conjuntamente por los hermanos en 2009 para financiar las actividades benéficas que llevan a cabo, siguiendo los pasos de la fallecida Lady Di.

