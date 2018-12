La editorial se encargó de realizar un resumen de las canciones que no fueron del todo originales o agradables. Entre los puestos se encuentran Taki Taki y temas de Nicki Minaj, Cardi B y Justin Timberlake.

El año de las colaboraciones y los singles sueltos es como se resumiría para describir lo que fueron estos meses en la industria de la música.

Y para mostrar lo que realmente está fallando, la revista Time se encargó de hacer un top ten de las canciones que literalmente fueron malas.

En el 10 se encuentra Eminem con Fall. En el puesto número 9 Lover, Leaver de Greta Van Fleet del cual manifiestan que el tributo a Led Zeppelin se queda por el aire y que en su lugar se encuentra una canción con letras sin sentido.

En el 8 están Kanye West y Lil Pump con I Love It: “Kanye ha producido una impresionante cantidad de música este año pero eso no significa que esas canciones sean de calidad”, dice la revista alegando que esta canción no sería la excepción, con un ritmo degradante y letra obscena.

Sorpresivamente, Taki Taki de Dj Snake junto a Selena Gomez, Ozuna y Cardi B se llevan el puesto 7. Para el Time la canción tiene un nivel de producción complicado, ya que no le da el protagonismo respectivo a cada uno de los artistas. "Sus voces se pierden en la mezcla. Parece que la canción complace a cuatro grupos de fans diferentes y, en el proceso, apaga la chispa que da cada artista al tema".

Zayn se queda con el puesto 6 por su canción Let Me de la cual manifiestan desde la editorial que la canción de amor de R&B desafiante e insípida no logra superar sus limitaciones líricas.

Cardi B vuelve a integrar la lista y esta vez lo hace con Maroon 5 con Girls Like You, la balada que sonó en cada emisora radial pero que para el Time fue creado más para ambientar los shoppings: “Es más un dolor de cabeza que un éxito”.

Mientras palpitamos al primero puesto, Justin Timberlake sorprende con The Hard Stuff en el puesto 4. Una canción en la que su voz se pierde y la balada queda en el aire ya que “nunca llega a un punto dulce”.

Bella Thorne recurre a una conocida frase y solo cambiando los nombres propios para Bitch I'm Bella Thorne. “Bella Thorne, a sus 21 años, se convirtió en la última chica de Disney en saludar a la edad adulta”, expresaron desde el Time sobre las descabelladas formas de que las exDisney tratan de dejar atrás su pasado de niñas buenas. Además menciona la copia fiel al titulo de la canción “Bitch I'm Madonna".

En el 2 se queda el rapero 6ix9ine, que actualmente se encuentra preso, en colaboración junto a Nicki Minaj & Murda Beatz. La crítica va especialmente a Nicki Minaj, que si bien no es la autora del hit, participa en este 'featuring' aun sabiendo que el rapero de origen latino tenía en su haber varias denuncias por abuso sexual.

“Preocupa la lealtad de Nicki Minaj, una de las mujeres más poderosas de la industria”.

Y por último, Psycho de Post Malone junto a Ty Dolla $ign cuyo cliché que abunda en la canción también se cuestiona: "Todo lo que una canción necesita para alcanzar una gran popularidad es una política de género retrógrada”.