La ex modelo Marly Figueredo rompió el silencio durante una entrevista para “Al Estilo Pelussa” tras la polémica que generó al subir un video en el que se escucha a Alfredo Stete, intendente de Pilar.

"Hay que decirles nomás que se hará el muro y ya está, con eso se van a calmar", fue la frase controversial dicha por el intendente que causó indignación ante la emergencia que se vive en la ciudad capital del Departamento de Ñeembucú.

Marly Figueredo lamentó que pese a sus buenas intenciones los internautas la acusen de dañar la imagen de la primera dama. "Más que yo le aprecie o la considere una amiga, yo soy fan de ella, ¿o sea que mi pecado es sacarme una foto con ella?, después dicen que le destruyo la imagen”, dijo.

"Nadie habla de las 2.000 frazadas o 2.000 colchones que donó el Guairá, nadie habla de todas las donaciones, de todos los kits de víveres, solo se habló de que somos figuretis, no se que hacer”, expresó Marly ya con un tono quebrado.

Ante la pregunta de la presentadora respecto a la reacción de Rodolfo Friedman, Marly comentó el consejo del senador. "Él me dijo, no alces más nada, prácticamente que de un paso al costado", reveló.

Por otra parte, Figueredo pidió a los medios de comunicación que no utilicen su ‘imagen’ para ‘dejar mal’ al gobierno. "Sé que muchos medios al instante empezaron a usar mi nombre para manchar todo esto que se está haciendo, les pido que paren con esta guerra, con esta pelea de querer dejar mal al gobierno”.

En cuanto a su frase "que falta de glamour" que también la colocó en el ojo de la tormenta, la esposa del senador guaireño dijo "yo estaba haciendo una broma porque me fui con tres bolsones, cuando yo me subí con los tres bolsones me resbalo y digo "falta de glamour".

Marly intentó justificar sus palabras fundamentando que es parte de su humor. “Yo sigo siendo la Marly que siempre fui", finalizó.