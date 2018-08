Días antes del estreno de la película Leal, el conductor y productor, Julián Crocco, denunció a través de sus redes sociales acerca del “boicot” armado por el Grupo Vierci hacía la producción nacional para que no sea difundida en ninguno de los medios de comunicación.

“Me acaban de informar que la directiva de medios del Grupo Vierci ordenó vÍa e-mail a sus “figuras” no apoyar ni hacer ningún tipo de alusión sobre Leal Película. Esto es un boicot al cine paraguayo además de un atropello a la libertad de las personas”, tecleó.







Crocco refirió que accedió al dato de buena fuente y si tuviera el email lo publicaría: “Tengo a personas que trabajan ahí que me lo confirmaron, pero no voy a dar nombres por obvias razones”.

Sin embargo, semanas después de haberse publicado ese tuit, la figura del canal del Villa Morra, Melissa Quiñonez, respondió a un seguidor de su marido desligándose de todo tipo de acusación como supuesta informarte.

“Creo que al tener a tu señora trabajando para el grupo y decir que alguien de adentro te lo confirma no es muy difícil entender, ¿no? Eso se llama conflicto de interés y podría complicarla en su medio”, hizo mención el usuario Hugo Ferreira.

Estaría bueno aclarar que YO JAMÁS DI ESA INFORMACIÓN, primero porque nadie jamás me envió ningún email, y nadie me prohibió hablar de la película. Y segundo, para no perjudicarme en mi trabajo, ya que por lo visto algunos piensan que soy tu informante, Y NO LO SOY, NI LO SERÉ. — Melissa Quiñonez (@yendy_melissa) 10 de agosto de 2018

“Estaría bueno aclarar que yo jamás di esa información, primero porque nadie jamás me envió ningún email, y nadie me prohibió hablar de la película. Y segundo, para no perjudicarme en mi trabajo, ya que por lo visto algunos piensan que soy tu informante, y no lo soy ni lo seré”, manifestó Melissa en los últimos días.

”No sé a quien habría que aclararle o convencerle de nada, los mal intencionados dirán que sos vos, pero yo que vos no me preocuparía, además de ser correcta tenés estabilidad laboral (por las dudas)”, le respondió su esposo por su parte en las últimas horas.