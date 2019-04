Este jueves 25 de abril en el Congreso Nacional se analizan propuestas de desbloqueos de listas sábana en las elecciones internas y generales.

Belén se muestra comprometida con el país y busca que los compatriotas sean parte de una Nación sin corrupción.

La comunicadora fue hasta inmediaciones del parlamento, realizando desde ahí su programa radial “Sonido Urbano”. Ahí interactuó con los manifestantes quienes hicieron el llamado general al público para unirse al reclamo.

La radialista a través de un post en su cuenta en Instagram instó esta mañana a la gente a no callarse y hacer frente a los legisladores.

“Hoy no solo vine a trabajar, vine también como paraguaya a manifestarme. No conozco a estas personas pero hoy nos une el deseo de un país mejor para todos los paraguayos!!! Queremos el desbloqueo de listas, nos merecemos mejores representantes!! Si no venís a exigirles a estos bandidos hoy, después no te quejes!!”, expresó adjuntando una fotografía con un grupo de manifestantes.

Así también, la mediática fue compartiendo momentos de la manifestación mediante sus ‘Ig histories’.

Mucho movimiento se vive en el microcentro asunceno. Mientras el proyecto de desbloqueo presentado por el polémico senador Paraguayo Cubas, sus colegas están a la espera de las otras dos propuestas, una del Partido Patria Querida y la otra de la Comisión de la Reforma Electoral.