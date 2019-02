La famosa saga de acción tendrá continuación y se encuentra a la espera de la novena entrega para el 2020.

Su expansión sigue en auge y la idea de culminar no se encuentra en los planes ya que en los próximos proyectos se incluirán a más personajes y hasta habrá historias en paralelo para que el universo sobre ruedas se siga manteniendo.

Así lo dejó en claro Rock Johnson que contará con un spin-off para el personaje de Luke Hobbs, quien ingresó en la quinta entrega y se convirtió en uno de los protagonistas, hasta ahora.

Mientras la novena entrega de la saga está en marcha, el actor acaba de confirmar que no estará en la nueva película de la franquicia y se enfocará de lleno en “Hobbs and Shaw”, cuyo estreno será el 2 de agosto de 2019 en EE.UU.

“El plan siempre ha sido que el universo de ‘Rápidos y Furiosos’ crezca y se expanda. Desde ahora, no estaré en ‘Rápidos y Furiosos 9’ porque ya comenzaron a grabar”, señaló el actor en entrevista para MTV News.

Sin embargo, Dwayne Johnson no se alejará del todo de la franquicia porque dejó entrever que podría volver en la décima entrega que llegará en 2021.

Dwayne @TheRock Johnson tells @joshuahorowitz what to expect from his new @FastFurious spin-off @HobbsAndShaw and whether or not we’ll see him in #Fast9 pic.twitter.com/UWIr2EvWRC

— MTV NEWS (@MTVNEWS) 29 de enero de 2019