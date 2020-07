En el 2016, Valdovinos, hincha del club Cerro Porteño, fue noticia por haber asesinado a su padre, de un balazo en el cuello.

De acuerdo a declaraciones de la madre, el joven había sido echado de la casa. Tres días después regresó y mantuvo una discusión con el padre, sacó un pistola y lo mató.

El mismo intentó huir del país pero fue capturado. Como descargo dijo que lo hizo porque su progenitor abusó sexualmente durante años de su hermana mayor, dejándola embarazada de sus dos hijos.

La mujer sin embargo, negó los dichos y reveló que su hermano estaba metido en el mundo de las drogas y padecía personalidad múltiple.

Pablo se encuentra recluido en el penal de Tacumbú y vuelve a ser noticia por aparecer en Inside The World’s Toughest Prisons (Dentro de las prisiones más duras del mundo), serie de documental inglesa de la plataforma vía streaming Netflix.

Tacumbu Prison, Paraguay, one of the most dangerous prisons on Earth. So overcrowded, hundreds of inmates sleep in the open and deadly violence and drugs are a way of life.@areporter spends a week discovering what life is really like here.

Available on @netflix Netflix- 29/07/20 pic.twitter.com/nU6y9vfNj0

— Inside The World's Toughest Prisons (@PrisonsNetflix) July 6, 2020