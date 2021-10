El letrado Hervé Temime indicó a la AFP la inculpación del director, una medida "automática" cuando se trata de difamación, confirmando una información de la cadena BFMTV.

"El procedimiento y la audiencia nos permitirán rectificar un gran número de mentiras y de acusaciones falsas", agregó el abogado, quien se dijo "tranquilo".

En una entrevista publicada en Paris Match en diciembre de 2019, Polanski "considera que [Lewis] es una mentirosa, la compara a una fabuladora", lamenta el abogado de la actriz, Benjamin Chouai, que lo denunció en marzo de 2020.

Lewis, nacida en 1967, participó en la película "Piratas" de Polanski en 1986. En 2010, afirmó en Los Angeles que el cineasta "abusó sexualmente" de ella, en su apartamento en París en los años 80, cuando tenía 16 años.

Pero en sus declaraciones a Paris Match, Polanski, objeto de otras acusaciones de violación, hace referencia a una entrevista que Lewis dio en 1999 al tabloide británico News of the Wold para subrayar sus "contradicciones" y una "odiosa mentira".

Polanski destacaba la siguiente frase atribuida a la actriz: "Sabía que Roman había hecho algo malo en Estados Unidos, pero quería ser su amante (...) Probablemente lo deseaba más que él".

La intérprete británica niega desde 2010 la veracidad de esas declaraciones: "Muchas citas que se me atribuyen en el artículo de News of the World no son exactas", aseguró.