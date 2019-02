A comienzo de este mes se supo que los organizadores acudieron a Queen para que sean los encargados de abrir la transmisión.

Pero la banda británica dio una respuesta negativa ya que los miembros, Brian May y Roger Taylor, indicaron que se iban como parte de la película, Bohemian Rhapsody, y no en carácter de músicos.

Entre idas y vueltas para salvar la transmisión, la Academia ganó la pulseada y tendrán a los legendarios músicos sobre el escenario cantando junto a Adam Lambert, quien ya es un gran conocido entre el dúo por las varias giras llevadas a cabo en años anteriores.

La gala tendrá lugar el próximo domingo 24 febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles y será el inicio del regreso de Queen.

Is this the real life?

Is this just fantasy?

We welcome @QueenWillRock and @adamlambert to this year’s #Oscars!https://t.co/7uDf42FbjJ

— The Academy (@TheAcademy) 18 de febrero de 2019