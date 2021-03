“Acá no entra ningún extranjero, esta no es una cuestión extranjera, ni siquiera del embajador de Estados Unidos, que quede claro esto. A mí no me van a romper las pelotas con esa mierda”, empezó diciendo Vargas Peña en el espacio informativo que conduce en ABC Tv.

El mismo expuso su rechazo a que Gómez y cualquier otro extranjero se involucre en la manifestación, mucho menos que exprese su opinión.

“¡A mí me chupa un huevo! Acá no tiene que hacer nada ningún extranjero. ¡Esto es de paraguayos, esto es entre paraguayos!”, acotó.

Las imágenes se viralizaron y llegaron hasta Gómez, quien no dudó en responder con toda su furia.

“Te desafío a vos como periodista a que debatas conmigo con conocimiento. ¡Pelotudo!, me decís que soy un infiltrado, extranjero. Vivo acá hace 40 años, mi mamá murió acá creyendo en la medicina, hace tres años, de cáncer. Tengo cuatro hermanas paraguayas, ¡Pedazo de puto!”, empezó el mensaje de Ariel en un video difundido a través de redes sociales.

Ariel insistió a Enrique a que se anime a un careo, sin insultos y apelando a la sapiencia.

“Te tragaste el cuento del covid, ¡imbécil!, haciendo un noticiero con una máscara y un bozal. ¡Pedazo de estúpido! Che añe’e guaraní imbécil. Sé las trece estrofas del himno nacional que vos cantás tres ¡culo roto! Aprendé a hablar de la gente. Este es el país que necesita gente honesta y vos sos un vendido de mierda”.