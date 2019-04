El bailarín y coreógrafo Luis Calderini lanzó un fuerte comentario a través de su twitter, el cual, Santiago Palumbo, actor y director de teatro, no dejó pasar.

El ex jurado del reality show “Baila Conmigo Paraguay”, Luis Calderini, explotó contra artistas “Solo me hago una pregunta, por qué algunos que están en el arte tienen aspecto de sucios? Creo que no hace falta que tengan ese aspecto. Hablo más para los actores, músicos y algunas otras ramas”, disparó en su red social.

El tweet más resaltante entre las respuestas que recibió Calderini fue el de Palumbo: “Gente sucia hay en todos los ambientes, no solo en el arte @LuisCalderini. Hablar sin dan nombres tiene el mismo peso que una mentira”, manifestó.

Pero, el director de teatro, no solo respondió respecto al tema sino también dedujo que el bailarín desea ser parte del programa de tv. “Me huele a “Hola aquí estoy se viene @BailaConmigoPy ” lo esperaba de una cachaquera pero no de vos MAESTRO”, añadió.