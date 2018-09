La rubia comunicadora se expresó en su cuenta en Facebook donde reveló algunos de lo malos momentos por que les tocó pasar siendo parte del holding.

“La gran mentira del mágico planeta radial”, tituló la radialista a su extenso descargo donde habló de “más de 12 o 14 horas por día de trabajo, y un jefe tóxico, que maneja una empresa conforme a su estado de ánimo absolutamente cambiante, impredeciblemente, cambiante”.

Contó que tuvo que aprender “a convivir con el pánico a un jefe que pasa apurado y te humilla con 3 palabras mientras hacés un programa, o te denigra la integridad física y emocional cuando estás con kilos de más, o no le gusta tu ropa”.

Aseveró que el holding cuenta con un pésimo sistema administrativo que ningunéa a sus funcionarios sin siquiera proveer el seguro de IPS pues firman contratos de prestación de servicios.

“Hoy ya no lloro por tonterías, hoy ya no le tengo miedo a cualquiera. Y hoy, sé cuánto realmente valgo”, afirmó la mediática para luego agregar que la gota que ‘rebalsó el vaso’ fue la falta de consideración de la empresa hacia ella luego de un accidente de tránsito.

“Envié a la radio un mail con la denuncia de lo sucedido y un certificado con 15 días de reposo. Dos días después, me propusieron rescindirme el contrato anual “porque yo necesitaba descansar”; (Pero, dos días después, me llamaron para ofrecerme otro horario). La bipolaridad laboral de la gente me cansó”.

A pesar de la situación irregular, Aldana optó por seguir trabajando pero solicitó ayuda con movilidad, debido a su accidente pero una vez más las autoridades de las radios le hicieron “el feo”.

“Estaba aún adolorida por los golpes del choque y, obviamente, sin vehículo. Pero a mí, no se me puede buscar de mi casa por unos días para ir a trabajar, entonces… la gota, esta vez, rompió el vaso, y yo juré, no volver jamás. Por salud mental, por liberación”.

La presentadora indicó mencionó también una fuerte diferencia entre las radios en las que trabajaba, donde “la de color azul” es dejada de lado para destacar a “la juvenil y de color lila y fucsia”.

Aldana Mesa conducía programas en las radios FM Venus y Aspen, que junto a La Unión AM conforman Venus Comunicaciones.