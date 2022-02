A través de su cuenta en Twitter, Anahí Cibils denunció haber sido discriminada por Canal 4 debido al imágenes lésbicas en su perfil en Instagram. La mujer se estaba preparando para una nueva edición del reality show ‘Calle 7’

“Hoy me sentí discriminada por @TelefuturoInfo, por tener Only Fans, y porque tengo contenido “lesbico” me sacaron de la competencia en @Calle7PyOficial. Fue una ilusión para mí, me siento tan impotente, 2 semanas de preparación dando todo de mí, voy a extrañar a mis compas”, escribió.

Cibils instó a sus congéneres interesadas en la competencia que será conducida por Dani Willgs y Kassandra Frutos a que no se ilusionen.

“Para mí es injusto y hago público esto para que otras chicas no se ilusionen cuando dicen ellos que quedas seleccionada y después buscan cualquier excusa para sacarte de la competencia. Así como me hicieron a mí”.

Si bien, la joven mencionó que una de las razones es el hecho de tener cuenta en la plataforma de contenido erótico y sexual, OnlyFans, la razón principal serían sus imágenes en compañía de otra mujer.

Cabe resaltar que la mediática Laurys Dyva fue participante del reality show Baila Conmigo Paraguay, años atrás, siendo que obtuvo fama por ser la principal impulsora de dicha plataforma en nuestro país.

Es sabida la postura conservadora de los medios del Grupo Vierci, censurando temas y enfoques de diversidad LGBTIQ+.