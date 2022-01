Se trata de un thriller inmersivo de alto voltaje que tiene como eje de la acción al oscuro mundo de la prostitución de Amberes y Amsterdam.

Carice Van Houten (Melisandre en "Juego de tronos"), Maaike Neuville ("El jurado") y Halina Reijn ("Instinto") interpretan a tres mujeres de mundos completamente diferentes cuyos destinos se cruzan inesperadamente con la desaparición repentina de un hombre.

Wouter Bouvijn ("El jurado") es el director de los primeros 5 episodios, mientras que Anke Blondé ("The Best of Dorien B") es la encargada de los últimos 5 episodios de la serie, de 55 minutos de duración.

Además de obtener el premio al Mejor Drama y a la Mejor Actriz en serie dramática para Halina Reijn en el Festival de Cine Holandés, todos los capítulos de la serie cuentan con valoraciones por encima de los siete puntos (sobre diez) en la página especializada IMDB.

Sylvia (van Houten) es una prostituta que dirige un burdel con un tóxico socio en el Barrio Rojo de Amberes, y Esther (Reijn) es una soprano de ópera muy conocida que proviene de un entorno próspero y sofisticado cuando un conocido profesor de filosofía desaparece.

Evi (Neuville) es una policía apasionada que intenta combinar un caso importante con su papel de esposa y madre. Las tres mujeres descubrirán cuánto se necesitan las unas a las otras para liberarse del control de los hombres en sus vidas.

Tras su estreno a las 22.30 de la noche de Reyes, la serie estará disponible al completo en los servicios bajo demanda de los principales operadores de televisión (Movistar+, Vodafone TV, Orange TV y Grupo Euskaltel) a partir del día 7 de enero.