Lo que parecía una burda copia española de Orange is The New Black terminó quebrando esa posibilidad ni bien se inició. La serie española Vis a Vis, disponible hasta la segunda temporada en la plataforma Netflix, plantea conflictos sorprendentes con algunos giros predecibles. Lejos de ser cultural y socialmente hermética, cuestiones referentes a la migración, el terrorismo, las reivindicaciones LGBTI y el feminismo, están hasta en los gestos de los personajes.

El estrógeno es una de las dos hormonas sexuales que producen las mujeres con el que Vis a Vis te salpica de inicio a fin. “Vis a Vis” es una expresión en francés que significa “Cara a cara” y que además es el denominativo común utilizado en las cárceles de España para describir la visita íntima de una persona a una reclusa, lo que en Paraguay se conoce como “privada”.

La serie se trata de una mujer llamada Macarena Ferreiro (Maggie Civantos) quien es condenada -según ella, injustamente- por haber sido testaferra de un estafador que era su pareja sentimental. El hombre huyó, la dejó sola ante la justicia y esta terminó por determinar su culpabilidad.

El caso judicial queda en un segundo plano porque la serie se desarrolla en el penal de mujeres Cruz del Sur, que pretende ser un ejemplo por novedosas políticas de reinserción. Dentro del reclusorio, Ferreiro conoce a otras reclusas con las que entabla relaciones amistosas mientras que se topa con otras, entre ellas Zulema Zahir (Najwa Nimri), con las que se enemista.

En ese ambiente se desarrolla la serie. Ferreiro conoce las reglas de la cárcel: el tráfico de drogas, los asesinatos, la imposibilidad de denunciar a sus compañeras para no ser considerada una “chivata” (soplona), la complicidad de los guardiacárceles y los abusos sexuales por parte de funcionarios mientras que afuera se vive otro ambiente. El padre de Macarena, el exmiembro de la Guardia Civil Española Leopoldo Ferreiro (Carlos Hipólito) y el hermano de la reclusa, Román Ferreiro (Daniel Ortíz) se disputan con el novio de Zulema, Hanbal Hamadi alias “El Egipcio”, (Adryen Mehdi) un supuesto botín que habría sido enterrado por una reclusa de Cruz del Sur antes de ser capturada.





En tanto se desarrollan los dos ejes de conflicto de la serie, lo demás fluye. Existen entremeses en cada episodio en las que las reclusas se dirigen a una cámara en las que hablan de sus personajes y de sus deseos, en un formato confesionario, lo cual termina disociando el ser humano del papel que desempeña el actor.

Quizás el factor común entre Vis a Vis y Orange is The New Black -además del ambiente de cárcel- son las escenas gais. Varias de ellas mantienen relaciones entre sí pero algunas no siempre son correspondidas y en casos hasta son tóxicas. La serie logra normalizar las demostraciones de afecto o sexuales dando un claro mensaje de igualdad y respeto por las manifestaciones de género, sin que esto represente asombro por parte de una persona hetero.

Otro de los aspectos es la migración. En la cárcel cumplen condena reclusas de distintas nacionalidades que pese a estar en un lugar común no escatiman en la libre expresión de su credo, de sus convicciones o de su cultura. Una de las personajes es Saray Vargas (Alba Flores), quien ya interpretó a Nairobi en La Casa de Papel y grita cultura gitana por todos lados. Nuevamente, “el matriarcado” lo logra.

Como es una cárcel de mujeres por supuesto que el feminismo no puede estar ausente. Varias reclusas cumplen condena por haberse rebelado contra la violencia intrafamiliar pero el machismo, representado por los guardiacárceles y la propia directora Miranda Aguirre (Cristina Plazas), les recuerda constantemente que el mundo vive una dictadura de hombres.





La serie tiene algunos puntos flojos. En algunos momentos la trama se vuelve predecible. Los primeros capítulos son suficientes para interpretar a los personajes por lo que el espectador ya puede ir construyendo los perfiles e incluso saber de qué forma van a reaccionar ante ciertos estímulos.

El personaje de Macarena Ferreiro tiene giros repentinos y desconciertan pero como la serie se va desarrollando a un ritmo bastante acelerado, no hay tiempo para pensar siquiera en pausar la reproducción. En pasajes hasta incluso se dan sobreactuaciones y poses innecesarias como escenas “western” de enfrentamientos cara a cara.

Con todos estos condimentos, Vis a Vis se merece aceptación. Las dos primeras temporadas de Globomedia para Atresmedia tienen pulgares arriba mientras que la tercera, para Fox España, se plantea forzada en referencia a sus antecesoras pero sin dudas despierta emociones, con la bandera arcoiris bien arriba.