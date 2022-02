Carlos Martini retrucó una afirmación de Jessica Torres, acerca de los que dicen amar y no creen en Dios. “Somos lo que hacemos”, afirmó el periodista.

La polémica bailarina publicó un mensaje en cuenta en Instagram, en la que criticó al ser humano por egoísta, al buscar siempre alguien que lo haga feliz, que lo mime, que lo malcríe, que le den su lugar etc.”, culpando a la pareja de lo que pasa, sin mirarse a uno mismo y sus acciones.

De acuerdo a Torres, esto se debe “a la ausencia de Dios en nuestras vidas”. Indicó que para ello uno debe ser feliz y sin esperar, dar todo por amor a él.

“Porque la recompensa no viene del hombre, sino de Dios Padre todopoderoso. El que dice que ama y no tiene a Dios, no conoce el verdadero amor… miente”, tecleó.

Su reflexión fue replicada o por el medio digital, ‘Epa!’, el cual difundió la nota correspondiente a través de Instagram. El post fue visto por el periodista y presentador radial y televisivo, Carlos Martini, conocido también por ser ateo.

“Los ateos también sabemos de amor y amistad. Nadie tiene el monopolio de la bondad. Lo que nos define no son nuestras creencias sino nuestras acciones. Somos lo que hacemos”, respondió el comunicador.

De un tiempo a esta parte, Jessica Torres viene usando su alcance en redes sociales para predicar su religión, siendo cuestionada por posturas consideradas como extremistas y confundir con afirmaciones como las que respondió Martini.

Días atrás fue noticia tras oficializar su conversión religiosa en la polémica congregación “Ministerio Ejército de Avivamiento del Reino de Dios”, a cargo de José Duarte, denunciado por polución sonora en actos de culto.

Dicho pastor había asegurado que ocurrirían cosas trágicas a algunos periodistas y comunicadores que cuestionaron su procedimiento en el centro religioso.