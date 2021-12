Dias atrás la madre de la miss, Ludy Ferreira preparó maletas y voló para acompañar a su hija, en compañía del fotógrafo Abdala Oviedo, íntimo amigo de Nadia. De esta forma, la compatriota se encuentra respaldada por sus afectos.

Lo que llamó la atención es la aparición del empresario Omar Castorino, en “tierras santas”. El mismo, fue novio de Nadia y por supuesto las conjeturas no se hicieron esperar.

Ferreira utilizó su cuenta en Instagram para hacer la aclaración correspondiente, afirmando que se encuentra soltera.

“Las personas que están viniendo a verme son mi familia y mi mejor amigo, les quiero contar que yo estoy soltera, yo no tengo nada con alguien, mi única relación es conmigo, con mi familia y con este compromiso que tengo de representar a Paraguay. Quiero aclarar esto con todos ustedes porque me han dicho unas cuantas cosas, y no, no señoras y señores, viene mi familia”.

Por su parte, Castorino, también desde su cuenta en Instagram, reveló el motivo de su viaje, el cual obedece a un recorrido por los lugares que transitó Jesús en Jerusalén, como el Monte de los Olivos y el Huerto de Getsemaní, el vía crucis y el santo sepulcro.

Aunque Nadia hizo la aclaración correspondiente, muchos internautas dudan de su afirmación.

¿Simple casualidad o aires de reconciliación?