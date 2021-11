Desde su cuenta en Instagram, Verónica Cubilla lamentó que el local nocturno continúe facturando a costas de ella y su familia, y de manera completamente irregular.

“Que fácil es para este “Gran Grupo Long” de cuarta ( Long Bar, Long Beach, King Fish, Kandú)que se ufanan de grandes empresarios, Jesús Thompson, Andrés Lopez Vargas y Chan Lopez Vargas y el gran administrador, seguir haciendo conciertos a mis costillas, total no pagan agua, no pagan alquileres (600.000.000 de Gs. nos deben mas o menos…). No pagan ANDE”, se lee en el arranque de su post.

La mujer trató de delincuentes a las cervecerías que apoyan al bar. Aseveró además que no tienen contrato y denunció maltratos. “Hasta sus empleados me maltratan, se creen los dueños de mi propiedad. Maleducados”.

Aseveró que ocasionaron daños en el lugar, los cuales su familia tuvo que pagar. “Me destrozaron la parte eléctrica, me fundieron el motor de mis fuentes de agua, na oficina y mi vida”, acotó.

Reveló que se vio obligada a poner en venta objetos personales para sobrevivir y pagar a sus empleados. “¡Por Dios, misericordia! y ojalá esto no dure para siempre”.

La mujer adjuntó además fotografías de ratas en Long Bar, hecho que ya había sido denunciado públicamente, meses atrás.

Por su parte, su hijo, Kevin Houston, quien escrachó al grupo en más de una ocasión, se sumó al repudio aseverando que la deuda de 300 millones de guaraníes, llegaron a pagarles con cheques con insuficiencia de fondos. “Han acumulado una deuda de la ANDE superior a 100 millones a nombre de mi mamá”.

Alegó que a causa del problema, su madre está enferma y no sale de su casa. “Son unos morosos, corruptos, asquerosos, paguen su deuda y váyanse a la mierd”.

Lamentó que a pesar de la situación, gente de su entorno, amigos y amigas sigan yendo a los eventos organizados en los bares del Grupo Long. “Una tristeza ver que la gente les apoya todavía, sabiendo cómo estamos pasando”.

Desde hace varios meses, la familia Houston viene realizando denuncias fuertes en contra del Grupo Long. El lugar incluso, fue intervenido por la Municipalidad de Asunción, la cual constató las irregularidades y estableció que no puede seguir funcionando.