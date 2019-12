"El fin de este show significa el fin del mundo", decía uno de los fieles seguidores de la serie en las redes sociales ante la posibilidad de que "Los Simpson", que cuenta con multitud de fanáticos, llegue a su fin.

Con más de 670 episodios, el programa ha sido homenajeado en 2019 en numerosas ocasiones, como en el neoyorquino Festival de Cine de Tribeca, que organizó una reunión en la que participaron buena parte del equipo creativo y los actores que dan voz a los personajes.

"Dibujé a Bart en cinco minutos en una servilleta, sí", confesó en ese evento el creador de la serie, Matt Groening, que afirmó haber diseñado a los principales personajes de "Los Simpson" en un sofá mientras esperaba reunirse con James L Brooks, uno de los productores.

Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie debutaron primero en cortos que formaban parte del programa "The Tracy Ullman Show" en 1987, pero el 17 de diciembre de 1989 la Fox Broadcasting Corporation estrenó el primer capítulo de la serie dedicada solo a ellos.

Las aventuras de la singular familia asentada en la ficticia ciudad de Springfield le sirvieron a Groening y su equipo para parodiar la cultura estadounidense y para lanzar ácidas críticas dirigidas a la sociedad y ridiculizar la condición humana.

Tal ha sido su éxito que, desde el año 2000, "Los Simpson" cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ha sido nombrada por la revista Time como la mejor serie de televisión del siglo XX, y ha sido reconocida con más de una treintena de premios Emmy.

Ahora, las 30 temporadas de la serie pueden verse en la plataforma digital Disney +, mientras que el canal estadounidense FXX, que pertenece a Disney, ha anunciado una maratón que romperá récords en la que emitirá sus 671 episodios de manera ininterrumpida.

Junto con la serie completa, también se emitirá la película "Los Simpson", que llegó a los cines entre la temporada 18 y la 19, y el corto "The Longest Daycare", que se centra en el personaje del bebé Maggie y que fue estrenado en 2012.

Así, "Los Simpson" estará en la televisión durante 15 días, empezando el mismo 17 de diciembre a las 20.00 hora local, el momento exacto en el que se emitió el primer capítulo hace tres décadas, y terminando el 31 de diciembre a las 16.30 hora local.

La maratón, con la que también se celebra la reciente llegada del show a la plataforma Disney +, bate el récord de la anterior emisión de una serie ininterrumpida, que hasta ahora ostentaba también "Los Simpson" con 13 días que tuvo lugar en 2016.

Aunque el pasado mes de febrero se firmaron dos nuevas temporadas, la 31 y la 32, que contendría el episodio número 700, declaraciones del músico de la serie, Danny Elfman, el pasado mes de noviembre han puesto en duda la continuidad del mítico programa.

"Por lo que he oído, va a llegar a su fin", afirmó el compositor en una entrevista en el podcast Joe.ie. "No lo sé con certeza, pero he oído que estará en su último año", agregó.

Pero los responsables de "Los Simpson" tienen imaginación de sobra para crear más rocambolescos episodios gracias, en parte, a una realidad social y política estadounidense cada vez más surrealista.

El productor Al Jean ha reconocido que "las familias en EE.UU. cada vez tienen que enfrentarse a más problemas", lo que provee a los creadores de "material más que suficiente".