Desde el lunes 16 de diciembre la mediática está al frente de “Show de Noticias”, un informativo sobre lo más resaltante de la jornada, junto a Guillermo Grance, Mike Silvero y Camilo Soares, por las pantallas de GEN.

“Estaba super nerviosa, nunca me pasó ponerme así para un programa, primera vez que me pasa”, dice la conductora de radio y Tv sobre la primera emisión, en conversación con HOY.

La comunicadora comenta que se le cumplió un sueño largamente acariciado al presentar un noticiero pero a su estilo, más desestructurado e informal.

“Creo que la gente está cansada y aburrida de algo tan formal y Show de Noticias es como una mesa redonda de amigos hablando de lo que pasó en el día”, asevera.

Masi atraviesa por un gran cambio en lo que respecta a su carrera, teniendo en cuenta sus inicios y su extenso recorrido por la farándula, siendo una referente en ese segmento. Su polémica desvinculación de Grupo Vierci, donde formaba parte de los canales Telefuturo y Latele, abrieron las puertas para una nueva etapa profesional.

“Los cambios son buenos a veces, y a veces no, y en este caso súper positivo y a la gente le gustó, hasta ahora no recibí críticas, cosa que es también algo preocupante no recibir críticas”, sostiene.

En tiempos en que muchas comunicadoras, principalmente modelos y exmodelos (irónicamente varias de ellas en Grupo Vierci), desean curtir la onda “seria y tranquila”, intentando mantener perfiles para nada auténticos y en formatos consolidados, Carmiña vuelve sin esforzarse en un cambio y debutando en un noticiero, pero fiel a su esencia.

“Yo estudié para estar donde estoy, creo que es muy importante formarse y no solamente creer que siendo linda nomás llegás, porque la belleza dura un tiempo nomás”.

En un ámbito tan competitivo como los medios y en el que la lucha de egos se da casi genuinamente. ¿Está Carmiña preparada para los comentarios maliciosos?

“Que digan lo que quieran, la verdad que no me importa mucho”, remarca.

La conductora se muestra feliz por la oportunidad de estar al frente de un informativo al mediodía y por la etapa que piensa aprovechar este fin de año y en el 2020 del cual solo espera seguir cosechando “más triunfos”.

Carmiña invita a la audiencia y a sus seguidores a seguirla por las pantallas de GEN, disponible en los canales 12 HD de Flow, 12 y 612 HD de Tigo, 15 de Claro, y 8 de Copaco, y les extiende un mensaje: “No tengan miedo de meter la pata”.