Robbie, que el pasado viernes estrenó la gamberra cinta de superhéroes "The Suicide Squad", compartirá créditos en este filme con actores como Tom Hanks, Bill Murray, Tilda Swinton y Adrien Brody.

A mediados de mayo, el alcalde de Chinchón, una pequeña localidad española situada unos 60 kilómetros al sureste de Madrid, confirmó a Efe que Anderson había decidido rodar ahí su próxima cinta.

A pesar de que la película se producirá en territorio español, la trama "no tratará sobre España", adelantó Swinton en unas declaraciones a Variety.

Se espera que el rodaje comience a lo largo de este mes.

Nominado en siete ocasiones a los Óscar, aunque nunca ha conseguido llevarse la estatuilla, Anderson es un cineasta dueño de una estética absolutamente singular y reconocible, y es muy querido especialmente entre el público alternativo.

Este año presentó en el Festival de Cannes su nueva cinta, "The French Dispatch".

La película es un homenaje a Francia, inspirado por la nouvelle vague, que narra tres historias relacionadas con la corresponsalía de una revista estadounidense (similar a The New Yorker) que está al borde de la desaparición.

Benicio del Toro, Léa Seydoux y Adrien Brody protagonizan una sátira del mercantilismo en el arte; Mathieu Amalric, Edward Norton y Steven Yeun, una historia policial, y Timothée Chalamet, Lyna Khoudri y Frances McDormand, un triángulo amoroso en medio de la revolución estudiantil de mayo de 1968.

La sólida y muy original filmografía de Anderson incluye otros títulos muy destacados como "Rushmore" (1998), "The Life Aquatic with Steve Zissou" (2004), "The Darjeeling Limited" (2007), "Moonrise Kingdom" (2012) y "The Grand Budapest Hotel" (2014).