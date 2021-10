Eva Longoria y Eugenio Derbez encabezarán la película "Aristotle and Dante"

Los Ángeles (EE.UU.). Eva Longoria y Eugenio Derbez liderarán el elenco de "Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe", la película con la que Aitch Alberto debutará como directora.



Fuente: EFE