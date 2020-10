A través de su cuenta en Twitter, el comunicador anunció su salida del programa más longevo de la televisión nacional.

“Agradezco al Canal 9, a los directivos y a todos los compañeros por estos maravillosos 12 años y a la querida audiencia, que me permitió ingresar a sus hogares, no es un adiós es un hasta luego, desde hoy ya no pertenezco a La Mañana de Cada Día, gracias totales”.

El mismo ya había cesado su participación en el SNT, a mediados de abril, a semanas del arranque de la pandemia y la cuarentena. Pero recién el pasado martes se definió su situación.

En conversación con HOY, Ortíz aseveró que su salida se da a raíz de la pandemia del COVID-19. “Por la situación que estamos viviendo, ya no van a necesitar mis servicios”.

Sin embargo, Michelín no se queda sin trabajo, pues sigue formando parte de la Megacadena de Comunicación. “Gracias a Dios sigo en la Radio 780 AM de 11: 30 a 14 hs y en las transacciones de los partidos”.

Además, los domingos presenta ‘Grandes Clásicos Latinos’ en Radio Latina 97.1 FM y su programa propio ‘Nadie es Perfecto’ en Radio Azul y Oro 94.7 FM, los sábados, de 10 a 13 hs, el cual cumple 16 años en este 2020.

“Por suerte y gracias a Dios estoy disfrutando la familia, aproveché para compartir más con mi señora y mi hija, a quien llevaba al trabajo, porqué recuerdo en épocas de escuela no la podía acompañar a los actos culturales”, acota.

Michelín agradece el apoyo de amigos, familiares y el público en general. “De corazón, muchas gracias a la gente por la solidaridad y el cariño. Eso para mí no tiene precio, me siento muy bendecido”.