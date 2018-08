Como en cada evento formal y de gran envergadura, los ojos y flashes están están puestos en la vestimenta de los presentes, principalmente en las mujeres y esta ocasión no fue la excepción, donde parte de la atención estuvieron en la flamante Primera Dama y su hija.

En contacto con la 970 AM, la periodista del Diario Popular, Rocío Valiente, quien cubrió los actos oficiales indicó que varias damas fueron blanco de comentarios y críticas por su look, como el de Gloria Penayo, esposa del nuevo directo de la Entidad Binacional Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos.

“Había muchas mujeres que estaban vestidas con colores muy llamativos entre ellas La esposa de Nicanor, que estaba con un rojo despampanante y llamaba la atención de todos los invitados por su color muy llamativo”, mencionó.

Un punto que no pasó desapercibido es el uso de guantes de Silvana, quien no se los sacó durante el acto de juramento, que de acuerdo a las especulaciones pudo haber obedecido a una intención de “no tocar” a los plebeyos.

“En el protocolo para una ciudadana que va elegantemente vestida, corresponde que se quite el guante al saludar, pero el protocolo también dice que las reinas y las princesas usan el guante para no tener contacto con el común, con la plebe”, acotó por su parte la periodista Francisca Pereira, cronista de la 970 AM.





Según Pereira, Silvana se equivocó en el modelo de protocolo a seguir.

“Creo que la esposa de Marito se considera princesa con la forma de vida que tiene, entonces yo creo que ese fue su error, usó el protocolo inglés antes que el latinoamericano”.

Pero la que realmente fue “destrozada” por la elección de su vestido fue María Victoria Ugarte, hija de Silvana Abdo, debido a que lució demás las piernas con un corto vestido.

“A la hora de sentarse se le vio todo y no dejó nada a la imaginación frente al Padre en el Te Deum, no cumplió con el largor específico del vestido que dicta el protocolo”, acotó.