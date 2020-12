Luego de que un internauta la criticara, la instagramer no dudó en responderle y hacerle “callar”.

Es que el detractor afirmó que la misma compra seguidores en redes sociales y que los mismos son de Afganistán.

Dyva compartió lo expuesto y aprovechó para presumir que es seguida por nada más y nada menos que Alejandro Sanz.

“Yo creo que Alejandro Sanz no es afgano y me sigue”, tecleó la mediática sobre la captura en la que comprueba que el artista la sigue y no solo eso, también mostró que la misma no lo sigue.

Laurys celebró recientemente haber llegado a los 5 millones de seguidores, siendo la paraguaya más seguida en redes sociales.