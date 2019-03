El “disparo” al aire en que finalmente terminó el ruidoso anuncio, no pasó desapercibido al programa El Repasador (Canal 13).

Eduardo Pipó Dios, uno de los conductores de El Repasador, inició la serie de disparos contra Gómez, resaltando el carácter risible de la nota con la esposa de Friedmann, que no tenía un punto de conexión con el caso “investigado”.

En efecto, Marly inició y terminó su perorata sobre la poca predisposición que, según la misma, tienen los paraguayos respecto a bañarse.

“Porque a los hombres no les gusta bañarse, no quieren bañarse, vienen del colegio y una debe exigirles, debe ser por el tema de la adolescencia”, señaló Marly. “A los paraguayos no les gusta bañarse”, remarcó.

Cuando los panelistas de Teleshow le pusieron la nota respecto a que se entendía que su alusión sobre no querer bañarse se refería a su esposo, Figueredo dio “pistas” sobre la predisposición de éste, respecto al baño.

“Rodolfo también se baña dos veces al día, para ir a trabajar y cuando vuelve”, indicó.