"Star Wars" sigue como líder en EE.UU. ante el buen estreno de "Little Women"

"Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker" se mantuvo con comodidad como líder en la taquilla de Estados Unidos en un fin de semana en el que los estrenos de "Little Women" y "Spies in Disguise" fueron bien recibidos por el público.

Fuente: EFE