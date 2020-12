Desde el programa televisivo del que forma parte, ‘En boca de lobos’, la exmodelo dio su descargo tras encarar a la excandidata colorada en televisión.

“Lo que más odio es la gente que tiene el cu** sucio y quiere hablar del cu** sucio ajeno. No soy una santa, tengo mis errores, tengo mis equivocaciones, pero que una buena para nada venga y quiera hablar de mí… y si me querés demandar enana, hacé lo que quieras, no me importa”, arrancó la mediática.

Calificó a Ibarra de ‘bruja’ y dijo que aunque integra un panel de un programa de farándula, jamás afirmaría algo que no le consta.

“Acepto las críticas, tengo muchísimos defectos. Si algo tengo es que siempre fui muy leal a mis sentimientos y todas mis fallas las hice con el corazón, todos mis errores fue porque me dejé guiar por el corazón”.

Remarcó que no tiene maldad con nadie y que contrariamente a lo que dijo Navila, jamás le hizo daño a nadie. “Todas las personas que estuvieron a mi alrededor me cagaron la vida, una y otra vez y siempre me callé y aguanté y siempre estuve ahí, hasta hoy día con esas personas que me cagaron, sigo estando”.

Reiteró que la funcionaria pública no es una buena persona: “Nunca le cagué la vida a mis amigas. “Sos mala, simplemente con el fin de destruir pero no ganás nada. Sos una mala persona. Se nota por lo infeliz que se te ve, nunca vas a ser feliz porque tenés el alma negra”.

Sin embargo, Helem dio a entender que sí tiene antecedentes con Navila. “Ella si tuvo intención de hacerme daño y vos sabes a qué me refiero Navila Ibarra’.

Ante la insistencia de su compañero Juan Carlos Samaniego, Roux expresó. “Causó mucho dolor a mi familia, indirectamente le quiso hacer daño a mis hijos, a mi mamá, a mi papá y a todo lo que yo llevo detrás, ¿Por qué razón? Por el simple hecho de querer hacer daño, porque eso le llena”.