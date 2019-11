Desde su cuenta en Instagram, la exreina de belleza compartió fotos de su paso por la manifestación en la ciudad de Buenos Aires junto a una amiga y reivindicó su compromiso como activista LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trasexuales /transgénero e intersexuales).

“Hoy, es el tercer año que marchamos juntas amiga, celebrando junto a los demás la humanidad, nos preguntan porque marchamos, lo hacemos por amplitud de derechos, por cupo laboral trans y educación sexual. Basta de discriminación, basta de feminicidios, basta de odio. Si al amor y respeto a los demás”, expresó en un primer post.

La mediática comentó que buen tiempo tuvo que evitar compartir en redes sociales contenido como activista. “Con pesar y lágrimas en mis ojos he archivado la gran mayoría de mis posteos… mucho me han aconsejado que para las competencias en certámenes de belleza en Paraguay reprima este tipo de contenido, pero haré lo que me dicta el corazón”.

“Tengo ganas de compartir contigo esta celebración de la humanidad. Seamos libres, amorosos y respetuosos. Los derechos deben ser los mismos para todos. Paz y Justicia”, prosiguió.

En su momento, Ana fue blanco de polémicas al ser rechazada en un certamen de belleza por protagonizar escenas lésbicas para un videoclip.