Una polémica se generó durante la velada de los MTV Video Music Awards al momento que Madonna subió al escenario para rendir tributo a la icónica, Aretha Franklin, quien partió de este mundo hace poco días.

Sin embargo, Madonna lanzó una diatriba que poco habló sobre la fallecida cantante y fue duramente criticada en las redes sociales.

La emblemática estrella pop divagó durante casi cinco minutos sobre los inicios de su carrera y las dificultades que tuvo.

“Probablemente se están preguntando por qué les cuento esta historia”, dijo en el tramo final. En eso acertó la cantante, mientras numerosos usuarios se preguntaban en las redes por qué hablaba sobre ella y no sobre Franklin.

El disparador de su discurso fue que cantó una versión a capella de (You make me feel Like) a Natural Woman en una audición decisiva para ella.

Y luego conectó: “Nada de esto hubiera pasado sin nuestra dama del soul. Ella me llevó hasta donde estoy hoy”.

“Quiero agradecerte Aretha por empoderarnos a todos. Que viva la reina”. Pero ya había pasado una eternidad de un discurso calificado como egocentrista.

No obstante, en redes, figuras del sector afroamericano se hicieron eco y lamentaron el hecho de que el homenaje de Aretha Franklin haya sido solo un repaso de la carrera de la reina del pop.

Whoever at the #VMAs let Madonna get on stage and give a tribute to @ArethaFranklin or whatever that was really should be out of a job right about…now.

— Alicia Garza (@aliciagarza) 21 de agosto de 2018