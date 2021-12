La programación de este sábado 18 de diciembre arranca a las 16:00 con Gabriel Grossi y una clase magistral de música brasileña en la Sala García Lorca de la Manzana de la Rivera (Ayolas 129 esq. Benjamín Constant).

El mismo es considerado uno de los mejores armonicistas del mundo, así como uno de los instrumentistas más importantes de la música brasileña. Es productor y compositor prolífico y siempre está involucrado en proyectos importantes.

Fue miembro del Quinteto de Hamilton de Holanda, grupo que ganó el Premio de Música Brasileña en 2007 y finalista en el Grammy Latino por tres veces consecutivas. También fue compañero frecuente del fallecido y reconocido clarinetista Paulo Moura, con quien actuó desde 2003 hasta su muerte.

En 2004 grabó CD y DVD con las cantantes Zélia Duncan y Beth Carvalho, con quienes trabajó durante mucho tiempo.

Así también, el AsuBus City Tour ofrecerá un recorrido diferente en compañía de los artistas Lara Barreto y Juanjo Corbalán, con una única salida a las 17:00 desde el Café del Teatro Municipal (Pdte. Franco esq. Alberdi).

El dúo que incorpora al saxo y el arpa paraguaya brindará un repertorio de música latinoamericana, paraguaya y estándares de músicas del mundo.

A las 19:00, el Festival AsuJazz abrirá su noche de conciertos en la Plazoleta Bicentenario de la Costanera de Asunción con el CCPA Jazz Quintet, compuesto por Paula Rodríguez en el contrabajo, Víctor Álvarez al Piano, José Alejandro Cabrera en guitarra, Jonathan Piñero en trompeta y Seba Ramírez, baterista y band leader.

A las 20:00 subirá a escena B.A.G.O.O., integrado por Víctor Álvarez en piano y teclados/synth, José Burguez en batería, Marcelo Ortigoza en saxo y contrabajo, Emília Olazar en voz y Jair Galeano en el bajo eléctrico.

B.A.G.O.O. busca el color neoyorquino por sobre todo teniendo en cuenta las referencias musicales de cada uno, como; Herbie Hancock, Robert Glasper, JDilla, entre otros, entonces ocurre una mezcla de lenguaje musical, en donde la intención misma es llevar todo ello junto y que salga un material único de lo todo lo que uno propone.

El álbum Bad oktobar se consolidó el 11 de febrero de 2010 en Mix estudio de grabaciones con los siguientes tracks que se encuentran en las plataformas digitales “Be With Me“, “Quarantine Beat”, “Kind of Opening“ e “Interlude For M” y “Finaliza con For M”.

Purahei Soul subirá al escenario a las 21:00 en compañía de La Bandita Ko’ygua. El dúo integrado por Jennifer Hicks y Miguel Narváez ofrece canciones folklóricas y standards de jazz y blues reversionadas. Luego de un tiempo fueron introduciendo canciones de autoría propia y afianzando su presencia en la escena local paraguaya hasta que en el 2018 lanzaron su primer material “Swing Guaraní”, un álbum con 11 canciones en guaraní, español e inglés.

En esta ocasión se presentarán con el proyecto La Bandita Ko’ygua, una formación tradicional de música paraguaya integrada por mujeres destacadas la escena musical paraguaya como Diana Quiñónez en trombón, Mar Pérez en trompeta, Paula Rodríguez en bajo, Lara Barreto en saxo y Julieta Morrel en batería.

Seguidamente a las 22:00, se presenta por primera vez en el escenario de AsuJazz, la reconocida cantautora italiana Chiara Izzi, en compañía de grandes referentes de la escena del jazz nacional Giovanni Primerano en piano, Nicolás Cañete en contrabajo y Víctor Morel en batería.

Chiara Izzi, se encuentra establecida en la ciudad de Nueva York desde el 2014, tres años después de que Quincy Jones le otorgase su primer premio en el Montreux Jazz Festival Vocal Competition, en 2011. En abril de 2020 también ganó un Premio de Música Independiente a la Mejor Canción de Jazz Vocal con su composición “Circles in my Mind”.

Desde su llegada, se ha convertido en una de las vocalistas más solicitadas de la escena, teniendo la oportunidad de presentarse en destacados escenarios como Iridium, Birdland, The Blue Note, The Kennedy Center, Smalls, 55 Bar, compartiendo escenario con figuras como Kevin Hays, Leon Parker, Ken Peplowski, Diego Figueiredo, Jeff Hamilton, Aaron Goldberg, Bruce Barth, Eliot Zigmund, Warren Wolf, entre otros.

De esta manera, la sexta jornada de AsuJazz 2021 se despedirá a las 23:15 con un Homenaje al centenario de Astor Piazzolla de la mano del saxofonista y compositor argentino Jorge Retamoza en compañía de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA).

Con ocho lanzamientos discográficos como líder, Retamoza explora formas innovadoras del tango en el siglo XXI, con piezas que combinan la música estrictamente escrita con la improvisación, con los sonidos del tango presente.

Apostando a la promoción cultural y con el objetivo de asentar este festival asunceno en la agenda internacional, el Festival AsuJazz 2021 es organizado por la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción y el Centro Cultural Paraguayo Americano, con el apoyo de Alianza Francesa de Asunción, el Instituto Cultural Paraguayo Alemán Goethe-Zentrum/ICPA-GZ, y las embajadas de la Nación Argentina, Brasil, Italia, y Francia, en el Paraguay.