En la emisión del programa televisivo de farándula fue abordado el sensacionalismo tras la postura de Chilavert, tras las declaraciones de la paraguaya Clara Sosa, Miss Grand Internacional, respecto a la inclusión de mujeres trans en concursos de belleza y la respuesta de su par de España, Ángela Ponce.

“Hay una frase que dice que podes esperar de un burro más que una patada. No podes esperar más de José Luis Chilavert que muchas veces nos ha demostrado que es un burro, una persona retrograda con un pensamiento hasta cavernícola”, dijo el panelista Alejandro Enrique.

Indicó que el exarquero de la Selección Nacional, antes de emitir una opinión debería pensar que hay una gran comunidad que se puede sentir ofendida por su comentario.

“Le comunico que Ángela Ponce se operó antes de cumplir 20 años o sea que hace pipí sentada como Clara Sosa y no parada como vos”, se dirigió a él.

Aseveró que la cuestión es mucho más profunda que un simple comentario. “Estas personas se sienten así y me parece que no le hacen mal a nadie así que comencemos a respetar y si él no va a respetar yo le digo que es un burro”.

Contrariamente a la postura del comunicador, su compañera de panel, Helem Roux, defendió al exftubolista.

“Cada uno somos libres de expresar y estamos en un mundo democrático, quizá el no está informado que ella se operó hace mucho pero la mayoría de los trans hacen parados”, sostuvo.

Aunque Chilavert opinó desde la desinformación, Roux respaldó sus dichos refiriéndose a la Ponce como él.

“¿Por qué es mal educado decir que un trans hace pipí parado igual que él? Nadie es perfecto, de repente unos damos opiniones equivocadas. Él no estaba informado que é no se operó pero no por eso es burro”.

Enrique sin embargo, pidió que no se involucre en cuestiones que no maneje porque no le da el ‘coco’: “Quemó el bulbo hace muchos años y hace rato que nos dimos cuenta”.

El presentador dijo no sentirse ofendido: “No formo parte de esa comunidad pero soy una persona que siempre va a pelear por los derechos de todos los sectores y me parece que estas personas se merecen el respeto de la sociedad y este señor fue un mal educado”.