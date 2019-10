La modelo Larissa Riquelme mencionó que una mujer no la supera y aclaró que no siente atracción sexual hacia su mismo sexo.

Utilizando su cuenta oficial en la red social Twitter, la mediática dio entender que hay una mujer que le anda detrás. Si bien, no se explayó mucho aclaró que no es lesbiana.

“Cuando será el día que dejes de nombrarme!!! Supérame Dios mío!!! No me gustan las mujeres!!”, tecleó.

En un segundo tweet, indicó que la situación hasta le causa gracia e ironizó: “Ya me causas risa, jajaja te sentís tan inferior que no me superas jajaja te dejo besitos”.

¿Quién es la mujer que quiere “algo” con Larissa?

Puede que lo escrito sobre la integrante del jurado del reality show de Telefuturo, Baila Conmigo Paraguay, sea completamente un sarcasmo y apunten directamente a su archienemiga Norita Rodríguez, quien volvió al ruedo hace unas semanas ocupando la silla dejada por Luis Calderini en ‘El Debate del Show’.

Y es que desde su regreso, la polémica exbailarina no ha perdido oportunidad de ‘disparar’ contra la eterna ‘Novia del Munidal’.