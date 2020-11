Desde su página en Facebook, el comunicador expresó su felicidad acerca del triunfo de Biden, haciendo énfasis en sus estudios universitarios. El mismo resaltó la institución a la que asistió, la cual sostiene fue también su casa de estudios.

“Syracuse es una de mis alma maters en los EEUU, estudié un post grado ahí entre 1993-94. Me alegra que un ex alumno de esta casa de altos estudios de esta universidad en el Estado de New York haya llegado a la presidencia de los EEUU. Go orange”, escribió el comunicador en su página en Facebook.

El post de Fernández Bogado resulta llamativo, teniendo en cuenta que hace poco fue noticia luego de que Juan Manuel Gustale, único paraguayo graduado de Harvard en el 2017, desmintiera que el también radialista sea egresado de dicha institución.

“Corroboré eso en el directorio de exalumnos, donde no figura. Estuvo unos meses como visitante, no fue alumno ni graduado de Harvard, no hay que confundir a la gente”, había expresado a través de su cuenta en twitter.

Benjamín Fernández Bogado se jactaba de su postgrado en administración pública por Harvard University (USA) 1999-2000 (USA).