Desde sus redes sociales "Un buen día" fue lanzado para todo el público.

"Los tiempos mas difíciles los superamos con la alegría que nos producen los mejores recuerdos… Una madrugada sentí que mi madre me preparaba el desayuno y hasta me parecía oler el anís de su mate. Me sentí triste, después me reí y al final escribí esta canción", escribió Jaime Zacher, vocalista de la banda en su post, presentando la canción.

El artista además agregó una reflexión sobre el tema.

"Siempre puede ser #UnBuenDia para ser feliz. Cuando te sientas derrotado aferrate a la menor esperanza. Sé constante, persevera e insiste. Lo absurdo e incoherente del optimismo puede hacer que sin muchas pretensiones consigas incluso más de lo que esperabas. Festejá el menor de los logros y reíte de tus mayores fracasos. Con humildad sabrás recibir a la suerte y respetar al desafortunado, también te ayudará a ser feliz con los logros de los demás. Llénate de fuerza con los mejores recuerdos de la gente que amás o amaste".

Además de Sacher, integran la banda Starky Villagra (bajo), Rodney Cords, César Pimienta (guitarras) y Sergio Medina (batería).